Tentoonstellingsreeks over religieus erfgoed "Hemel op Aarde" strijkt neer in Vorselaar.

07 maart 2019

In het weekend van 9 en 10 maart strijkt de tentoonstellingsreeks “Hemel op Aarde” neer aan het kloostergebouw in Vorselaar. De tentoonstelling, georganiseerd door Kempens Karakter en het land van Nete en Aa zet het kloostercomplex van Vorselaar in een nieuw licht. Je ontdekt hoe een bescheiden schoolgebouw uitgroeide tot één van de grootste schoolcongregaties van de Kempen.

De bezoekers krijgen de unieke kans om de prachtige kloosterkapel te bezoeken gedurende het weekend. Tevens kan men deelnemen aan enkele workshops opgezet door enkele plaatselijke handwerkers. Leer hier opnieuw de kneepjes van het naaien, kanten en klossen zoals het er vroeger aantoe ging.

De tentoonstelling loopt op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. De Academie voor Muziek, Woord en Dans verzorgt op zondagnamiddag een optreden, dit van 14.30 uur tot 15 uur. De toegang is gedurende de ganse tentoonstelling volledig gratis.