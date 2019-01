Subsidie voor vergroening van Marktplein Kristof Baelus

04 januari 2019

18u00 0 Vorselaar Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) maakte de laureaten van de Vlaamse projectgroep ‘Natuur in je Buurt’ bekend. Ook Vorselaar krijgt van de minister een subsidie van 50.000 euro om het grijze Marktplein om te vormen tot een plein met een veel groener karakter.

De minister steunt dit jaar negen provinciale laureaten met een subsidie voor de uitwerking van hun project. “Door het marktplein om te vormen tot een plein met een groener karakter zal een kwalitatieve publieke ruimte voor de gemeenschap in het hart van het centrum ontstaan”, aldus Joke Schauvliege. “Het gemotoriseerd verkeer zal teruggedrongen worden en de parkeerfunctie zal naar de rand verhuizen.” In de plaats komt een doorwaadbaar netwerk van paadjes. De zone achter het gemeentehuis zal omgevormd worden tot een groen en belevingsvol gemeentepark.

Momenteel loopt er ook een masterplan in de gemeente voor de vernieuwing van de dorpskern. Dit masterplan staat los van de subsidie die verkregen is omtrent vergroening van het Marktplein maar zal eveneens bijdragen tot een opwaardering van de Vorselaarse dorpskern.

“Er is nog geen concreet plan, er is wel een schets van hoe het Marktplein er in de toekomst zou kunnen uitzien”, zegt burgemeester Lieven Janssens (Actiev). “Er liggen enkele mogelijke schetsen op tafel maar we willen eerst iedereen horen en inspraak geven aan burgers en buurtbewoners.”

Hoewel de auto sterk zal teruggedrongen worden zal hij nog steeds een rol spelen rond het Marktplein, een vlotte doorstroming zal verzekerd blijven. De veiligheid voor de zwakke weggebruiker staat ook hier centraal. De parkeerplaatsen midden op het Marktplein zullen waarschijnlijk verdwijnen, al blijft er wel steeds parkeerplaats binnen handbereik. “We willen de auto zeker niet verbannen in de dorpskern maar de honderden vierkante meter parking in het midden van het dorpsplein zal zeker anders kunnen. Uiteindelijk kunnen er slechts een tiental wagens staan”, zegt Janssens. “De mogelijkheid bestaat dat de parkeerplaatsen aan de rand van het marktplein komen te liggen. Er zullen wel altijd voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven.

Ook achter het gemeentehuis zal de groene zone verder doorgetrokken worden zodat de inwoners kunnen doorsteken via een gemeentepark naar de achterliggende verkaveling. Met deze aanpassingen wil de gemeente de Markt en de dorpskern meer uitstraling geven zodat de ruimte ook geschikt is voor evenementen.

“De bedoeling is dat we dit jaar nog tot een definitief ontwerp komen”, zegt janssens. “In oktober 2020 zullen de opbouwwerken van start gaan. Een deel is dan al met eigen financiering afgebroken.”