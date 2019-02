Studenten Thomas More steunen klimaatspijbelaars tijdens klimaatmars Kristof Baelus

14 februari 2019

17u56 0 Vorselaar Een 25-tal studenten en docenten van Thomas More in Vorselaar trokken op Valentijnsdag naar Brussel om deel te nemen aan de klimaatmars. Als toekomstige leerkrachten willen ze hun waardering tonen voor dit engagement.

Ook nu kwamen meer dan 10.000 studenten samen om voor de zesde keer op rij te betogen voor het klimaat. De klimaatspijbelaars trokken van Brussel-Noord door de hoofdstad om aan het station Brussel-Zuid te eindigen. De jongeren willen met de protesten aandacht vragen voor een beter beleid rond ons klimaat.

“Wij zijn allemaal leerkrachten in spe en kunnen de bezorgdheid van de jongeren alleen maar waarderen. Leraar zijn is een toekomst bouwen, dat kan niet zonder duurzaamheid”, klinkt het bij de Vorselaarse studenten. “ Wanneer jongeren deze boodschap tijdens de klimaatmarsen kracht willen bijzetten kunnen wij dat alleen maar appreciëren.”

Voor sommigen van hen was het de eerste deelname aan een klimaatmars, andere studenten stapten al mee in een van de vorige marsen. Al snel werd duidelijk dat er weer een talrijke opkomst zou zijn aan het station Brussel-Noord. Zolang ze het noodzakelijk vinden zullen de jongeren de klimaatmarsen blijven organiseren.

“We hebben een goed klimaatbeleid maar we willen het niet alleen bij woorden laten. We willen een nog sterker beleid en belangrijke punten zien aangepakt worden”, zegt Polien Willems. “Tal van experten waarschuwden ons al jaren voor de klimaatopwarming maar er werd nooit geluisterd. Het wordt tijd dat we dat wel gaan doen en onze politici wakker schudden om degelijke oplossingen te zoeken voor dit probleem.”

Als leerkracht in wording vinden de leerlingen van Thomas More Vorselaar vinden dat ze in hun latere job hoofdzakelijk aan de toekomst werken door mee de volwassenen van later te vormen. De directie van de Thomas More steunde de aanwezigheid van de studenten op de klimaatmars volledig.