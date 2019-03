Studenten Thomas More Hogeschool verzamelen 18 vuilniszakken zwerfvuil Jurgen Geyselings

13 maart 2019

12 studenten van studentenvereniging Reprobatum zijn woensdagnamiddag zwerfvuil gaan verzamelen in Vorselaar naar aanleiding van de zwerfvuilactie die de gemeente zelf op poten zet. “Op deze manier hebben we als studenten een steentje kunnen bijdragen. Wij als studenten staan steeds klaar voor een cantus of TD, een interessante les of een sportieve activiteit, maar als we daar naartoe gaan, doen we dat het liefste in een proper dorp”, vertelt Yannick Van Den Kieboom, student aan Thomas More Hogeschool in Vorselaar.

Vooral de straten die vlakbij gelegen zijn aan de lerarencampus, Thomas More Vorselaar, zoals Markt, Riemenstraat, Nieuwsstraat, Kuiperstraat, Monseigneur Donchelei en Goorbergenlaan werden onder handen genomen. “Op twee uur tijd hebben we in weer en wind toch 18 vuilniszakken volledig gevuld met enkel zwerfvuil. Sigarettenpeuken, snoeppapier, plastiek en blikjes bier of frisdrank waren jammer genoeg het populairste afval”, gaat Yannick verder.

Dit weekend zet de zwerfvuilactie van Vorselaar zich voort waarbij andere scholen en (jeugd)verenigingen mee gaan streven naar een afvalvrij Vorselaar.