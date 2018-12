Straks weer jaarlijks kerstspektakel met veertig acteurs Kristof Baelus

17 december 2018

Je kan straks weer genieten van het jaarlijks kerstspektakel van VVV Toerisme Vorselaar. Het openluchttheater zal plaatsvinden op 21 december om 19 uur in ‘den hof van de pastoor’. Er is beschutting tegen de regen, en tegen de kou zijn er jenevers, glühwein, warme chocolademelk en lekkere biertjes. Het zal alvast een gezellige spektakel zijn met veertig lokale topacteurs. het toneel zelf duurt 40 minuten. De inkom is gratis.