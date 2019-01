Reuzewafels op camping ‘De Zeven Geitjes’ Kristof Baelus

02 januari 2019

18u08 5 Vorselaar De eerste woensdag van het jaar is op camping ‘De Zeven Geitjes’ in Vorselaar weer de start van heerlijke woensdagnamiddagen met muziek en wafels. Corine bakt vanuit haar wagen verse wafels, haar man Jos zorgt voor de muziek.

Elke woensdagnamiddag tussen 14 uur en 17 uur kan je bij goed weer buiten, en bij slechter weer binnen terecht voor heerlijke wafels op camping ‘De Zeven Geitjes’, Heiken in Vorselaar. Jong en oud kunnen er smullen van de heerlijkste verse reuzewafels en dansen op de muziek van Jos.

“Liroy was nog geen tien dagen oud toen hij hier voor het eerst was in de maxi-cosi”, zegt mama Lindsey. Vanaf toen was hij een echte fan, nu is hij vijftien maanden en stapt hij hier zelf rond.” Ook voor zij die graag op de dansvloer staan is er voldoende aanbod, Jos speelt bijna drie uur lang dansbare hits. Bijna, want om 15.30 uur moet hij even halt houden en is het de beurt aan het Decap orgel. “Er hangt hier steeds een leuke sfeer, ook het originele Decap orgel springt vaak in het oog bij onze bezoekers”, zegt eigenares Suzy.