Prop eens 81 kinderen in bestelwagen 29 maart 2018

02u32 0 Vorselaar Op verschillende basisscholen heeft gisteren de Grote Rekendag plaatsgevonden. In Vorselaar, Poederlee en Turnhout leerden de leerlingen op een speelse manier rekenen samen met studenten Lager Onderwijs van Thomas More. Weet jij trouwens hoeveel kinderen in een grote bestelwagen passen? 81, zo blijkt.

De studenten van de Lerarenopleiding Lager onderwijs van Thomas More Vorselaar én Turnhout leerden in Vorselaar, Poederlee en Turnhout kinderen rekenen rond het thema 'De school als pakhuis'. De leerlingen van vier lagere scholen verhuisden hun klas en leerden welke wiskundige kennis daarbij komt kijken. "Aan de hand van onder meer hinkelpaden zetten we die kennis om in de praktijk", zegt verantwoordelijke Leen Thijs.





Op basisschool Windekind in Vorselaar waren de leerlingen van het derde en vierde leerjaar gisteren aan het berekenen en kijken met hoeveel ze in een grote bestelwagen pasten. 81 kinderen en 4 studenten, zo bleek na stevig propwerk. "De leerlingen uit het eerste leerjaar zijn loopspelletjes aan het doen, het vijfde en zesde maken doolhoven op ware grootte", vertellen de studenten van Thomas More. Ook Lene en Emilie uit het derde leerjaar vonden het super tof.





"Dit is veel leuker dan les, we hebben al een kubus gevouwd en berekend hoeveel boeken er in een vak passen." (MVBO/JVN)