Oud KLJ-groep op de planken 01 februari 2018

02u54 0

'De laatste doet het licht uit', van auteur Luc Kerkhofs, is de titel van de komedie waarmee toneelgroep Oud-KLJ uit Vorselaar de komende weken op de planken staat. De première in zaal Den Dreef staat gepland op zaterdag 10 februari. Andere voorstellingen zijn er op 16, 17, 23 en 24 februari, telkens om 20 uur. De opvoering van zondag 11 februari begint om 18 uur. Kaarten te koop in café Den Engel. (TJH)