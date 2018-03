Opknapbeurt van Koeienstal in Lovenhoek blijft voorlopig uit 13 maart 2018

02u30 0 Vorselaar De historische koeienstal aan Lovenhoek in Vorselaar blijft voorlopig zoals ze er nu bij staat. De leden van Natuurpunt mogen hun renovatieplannen voorlopig niet uitvoeren. De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning geschorst.

Natuurpunt kocht het domein en de stal in 2007 en wilde die omvormen tot een plaats om wandelingen te laten starten of om nog na te babbelen. "We hebben een hele tijd geleden een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd die werd afgeleverd door de gemeente", vertelt Dirk Willems, gids in het domein Lovenhoek van Natuurpunt. "We willen er graag een ontmoetingsruimte van maken waar we ook ons werkmateriaal kunnen stockeren of waar we kunnen schuilen bij hevige regenval."





De landbouwers die de grond rond de koeienstal bewerken en beheren, vrezen dat de koeienstal een horecazaak wordt. Zij gingen in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "We hebben helemaal niet de bedoeling om er een horecazaak van te maken", zegt Willems. "In het pand kunnen maar vijftig mensen binnen, dan kunnen we daar toch geen zaak van maken?"





Procedurefout

De Raad voor Vergunningsbetwistingen schorste de vergunning door een procedurefout. "Met de inhoud van het plan waren ze helemaal akkoord, alleen zijn enkele adviezen niet voldoende genoeg. De bal ligt nu in het kamp van de deputatie, zij krijgen vijf maanden de tijd om de adviezen in orde te brengen." Ook de burgemeester Lieven Janssens vindt het een spijtige zaak. "We vinden het erg jammer voor alle vrijwilligers van het project dat breed gedragen is zoals VVV-Toerisme Vorselaar, Heemkring en Natuurpunt."





Vergunning

Maar deze laatste blijft niet bij de pakken zitten. "Deze zaak loopt nu al zo lang, vijf maanden kunnen we er nog wel bij nemen. Ondertussen hebben we al wel onderhoudswerken gedaan, maar voor de grote werken moeten we een vergunning hebben. Dit is een gebouw met karakter en maakt deel uit van het erfgoed, we willen het gebouw dan ook niet laten verkommeren. Als de vergunning er ooit komt, staan onze vrijwilligers klaar om het gebouw piekfijn in orde te brengen." (MVBO