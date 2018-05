Openluchtklas ingehuldigd onder stralende zon 04 mei 2018

02u30 0

Dat kan geen toeval zijn: juist op de dag dat de zon volop scheen, openden de leerlingen van de eerste graad van het Kardinaal Van Roey-instituut in Vorselaar hun eigen openluchtklas 'Horizone'. Daar kunnen ze op een houten constructie les volgen als het mooi weer is. "Ze kunnen er ook toneel spelen en creatief bezig zijn", zegt directrice Ann Smets van de eerste graad. Opvallend is dat de leerlingen er zelf voor kiezen om naast de openluchtklas op het speelterrein hun smartphone aan de kant te laten.





"Ze willen er terug spelen zoals vroeger zonder dat de oudere kinderen kijken. We hebben veel gemeten en getekend en de ouderraad heeft financieel ook geholpen, daar zijn we hen heel dankbaar voor." Later komt er nog een laagteparcours en verdere aanplanting. Met het goede weer in het vooruitzicht zal de openluchtklas de komende dagen meteen druk bezocht worden. (MVBO)