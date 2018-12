Nacht van de Ondernemende Student in Thomas More Hogeschool Kristof Baelus

07 december 2018

12u56 0 Vorselaar Veertien studenten van de Thomas More Campus Vorselaar hebben van donderdagavond tot vrijdagochtend deelgenomen aan de Nacht van de Ondernemende Studenten. Een van hen stond zelfs in de finale van de wedstrijd. Die vond plaats in de Campus in Geel.

De studenten werden donderdagavond omstreeks 18 uur in verschillende groepjes ondergebracht. De studenten van de verschillende opleidingen kenden elkaar op voorhand niet, vandaar de kennismakingsspelletjes. Er deden zo’n 200 studenten mee.

Daarna kregen de studenten een case van de aanwezige directieleden van Schoenen Torfs. “Hoe kunnen wij met Schoenen Torfs jongeren sterker in hun schoenen doen staan”, klonk het.

De studenten moesten een businessmodel en een presentatie indienen aan een jury. “Het is uniek dat studenten uit richtingen als ICT, Lerarenopleiding en Verpleegkunde samen nadenken over dergelijke zaken. het is de bedoeling dat ze ‘outside the box’ denken. Dit is een goede voorbereiding voor onze studenten van Campus Vorselaar op hun latere functie binnen een leerkrachtengroep. Wij willen de leraar van de toekomst opleiden”, zegt Caroline Liekens van Thomas More Campus Vorselaar.

Op vrijdagochtend volgde er voor de studenten na een lange nacht nog een ontbijt ten voordele van Kom op tegen kanker.