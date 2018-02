Na Fir Bolg strikt De Kreuners 10 februari 2018

Walter Grootaers en co staan deze zomer op het podium van het Na Fir Bolg Festival, dat maakte de groep zelf bekend op hun Facebookpagina. De groep is bezig aan een comebacktournee. Naast de Kreuners staan ook Pie P.Klein, Radio Guga, Eluveitie en vele anderen op het programma van het Folk-, Rock- en Kleinkunstfestival. Dat vindt plaats op 6,7 en 8 juli op het festivalterrein Sassenhout . De prijs voor een weekendticket bedraagt 50 in voorverkoop, 70 euro aan de kassa. Inwoners kopen tickets aan een voordeeltarief. (MVBO)