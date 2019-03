Na Fir Bolg in Vorselaar viert 25 jarig jubileum met Natalia en Jef Neve Jurgen Geyselings

01 maart 2019

17u54 0

Na Bart Peeters, Levellers en Yevgueni pakt het Vorselaarse Folk- en Kleinkunstfestival uit met het duo ‘Natalia-Jef Neve’. De twee kempense rasartiesten, die aan een muzikale tournée langs Vlaamse zalen bezig zijn sinds begin dit jaar, houden begin juli halt in Vorselaar.

De twee Kempenaren kwamen elkaar al een paar keer per toeval tegen op het podium en steeds spatte het plezier, de humor, maar vooral de positieve muzikale verrassing ervan af. In die mate dat ze besloten om dit in een nieuw project te gieten. Nieuw voor allebei, uit hun eigen comfortzone getrokken, één en al oor voor elkaar en elkaars muziek. Combineer het krachtigste koppel stembanden van Vlaanderen met de meest veelzijdige pianist-componist van dit moment en u krijgt vuurwerk, dat is gegarandeerd! Maar ook veel plezier, veel gelach, emoties, en bovenal prachtige muziek.

Na Fir Bolg vindt plaats in het weekend van 5, 6 en 7 juli. De festivalweide bevindt zich aan Sassenhout te Vorselaar.