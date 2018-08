Mindermobielen krijgen vervoer naar stembus 31 augustus 2018

In het gemeentehuis en in LDC Sprankel! staat vanaf september een stemcomputer. Iedereen die wil kan dan gratis komen oefenen. Op de verkiezingsdag zelf organiseert de gemeente overigens een vervoer voor mindermobielen. De rit van en naar de stembus is volledig gratis. Reserveren moet voor 1 oktober. Op de verkiezingsdag is Sportcentrum De Dreef uitzonderlijk ook toegankelijk voor auto's. Zo kunnen familieleden of kennissen mindervaliden makkelijk tot dicht bij de ingang brengen. (VTT)