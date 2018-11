Maak kennis met beheer Vorselaars natuurgebied Kristof Baelus

16 november 2018

18u43 0 Vorselaar Iedereen is welkom om in een gezellige sfeer kennis te maken met het beheer van de Vorselaarse natuurgebieden. Dit zal doorgaan op zaterdag 24 november aan de Schapenstal Vorselaar.

Dit jaar steken de inwoners van Vorselaar de handen uit de mouwen in het Schupleer. De juiste aard van de werkzaamheden wordt nog bekeken in functie van het weer en de nattigheid in het gebied. Over de middag voorziet Natuurpunt Nete & Aa soep en een stevige hap voor alle werkers. Ook wie maar een halve dag kan komen, is erg welkom.