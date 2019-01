Linneke (55) schrijft aangrijpend boek over misbruik en het verlies van haar zoon “Zelfs mannen huilen na het lezen van mijn boek” Kristof Baelus

18 januari 2019

18u43 0 Vorselaar Het leven van Linneke van Endert (55) uit Vorselaar zag er niet steeds rooskleurig uit. Na seksueel misbruik, een huwelijk met een alcoholicus en de dood van haar zoon schreef ze een boek, (on)Gewoon léven, om lotgenoten een hart onder de riem te steken. Dit boek stelt ze zondag 18 januari voor tijdens Toast Literair in de Schuur in Gierle.

Samen met Greet Balemans (55) uit Gierle pende Linneke haar leven in een boek neer. Greet was niet aan haar proefstuk toe en schreef zelf al een boek over de ervaringen van het leven in een rolstoel, nadat ze door een ongeval met een beperking door het leven moest.

“Ik wist al enkele jaren dat ik een boek wilde schrijven maar alleen was dat onmogelijk voor mij”, zegt Linneke. “Ik had de gebeurtenissen uit mijn verleden verwerkt, anders zou ik geen positief boek kunnen schrijven. Ik wilde absoluut niet dat het een klaagzang zou worden, het moest lezers in een moeilijke situatie net hoop geven.”

Toevallig leerden Linneke en Greet elkaar kennen via een consultatie bij de kinesist, al snel werden beide dames hechte vriendinnen. “Ik vertelde mijn kinesist dat ik een boek wilde schrijven maar er niet op mijn eentje durfde aan te beginnen”, zegt Linneke. “Hij belde Greet, een andere patiënt van hem, meteen op. Zij zag het al snel zitten om mij belangeloos te helpen om mijn gedachten op papier te zetten.”

(on)Gewoon léven

“Ik was maar zes jaar toen mijn vader stierf, ik heb hier nog weinig herinneringen aan. Mijn broer en ik zijn dan op internaat gegaan, hij speelt een heel belangrijke rol in mijn leven”, zegt ze. Slechts twee jaar later trouwde mijn moeder met een nieuwe man. Op mijn negende werd ik door hem seksueel misbruikt, ik heb deze gebeurtenissen altijd alleen gedragen.”

Door de thuissituatie van Linneke is het haar doel om zo snel mogelijk te verdwijnen uit het huis waar ze deze gruwel moest meemaken. “Ik trouwde vrij snel, op mijn zestiende. Ik was me ervan bewust dak ik met een alcoholicus trouwde, welke invloed dat zou hebben op mijn verdere leven was mij op dat moment nog totaal onbekend.”

Na financiële problemen en veel zorgen door haar man verliest ze ook nog een haar zoon Fritske (9), die aan het spelen was op een berg zand. “Mijn man was toen aannemer en mijn zoon ging met hem mee, om te spelen op een berg zand”, zegt ze. “Bij het maken van een tunnel zakte een deel van de berg in waardoor mijn zoontje gestikt is, mijn wereld stortte in. Ik heb meteen een punt gezet achter mijn relatie. Nadien leerde ik nog wel enkele foute mannen kennen in mijn leven. Sinds vijf jaar heb ik ook alle contact met mijn moeder verbroken.”

Spirituele band

“Ik heb alles uit het verleden een plaats kunnen geven en verschillende personen kunnen vergeven. Met het verlies van je kind moet je leren leven, dat is heel wat moeilijker”, zucht Linneke. “Ik ben er wel van overtuigd dat ik een spirituele band heb met hem. Ik had zelfs het voorgevoel dat hij te vroeg zou sterven, en dat vermoeden had hij zelf ook kwam ik achteraf te weten. Ik heb op zijn kamer krantenknipsels gevonden van onbekende mensen die ook in oktober gestorven zijn maar ook van een priester en van een papa die met zijn kinderen op een berg zand aan het spelen is.”

“Met dit boek wil Linneke geen klaagzang schrijven maar positivisme uitstralen”, zegt schrijfster Greet Balemans. “Mensen moeten leren vergeven, loslaten en vooral positief denken. Dat is één van de voornaamste boodschappen die we met dit boek willen meegeven.”

“De cover van het boek heb ik zelf geschilderd, het geeft een weerspiegeling van mezelf weer”, zegt Linneke fier. “Ik verschool me jaren achter het masker op het schilderij omdat ik vond dat ik blij moest zijn voor de buitenwereld. Ik voelde me sterk op dat moment.”

Reacties

‘De reacties op het boek waren zeer positief, sommige zelfs emotioneel”, zegt ze. “Er zijn zelfs enkele mannen die hun tranen niet hebben kunnen bedwingen na het lezen van mijn boek. Ik hoop dat iedereen die om welke reden dan ook in een moeilijke situatie terecht komt kracht, hoop en liefde kan putten uit mijn boek”

Het boek (on)Gewoon léven kost 18 euro en is te koop bij Linneke zelf. Bestellen kan via linneke.van.endert@hotmail.com.