Leraars in spe, meesters, juffen én leerlingen in pyjama naar school 10 maart 2018

02u35 0

De studenten van de lerarenopleiding Lager onderwijs van Thomas More in Vorselaar hadden op Pyjamadag een speciale verrassing in petto voor de leerlingen van basisschool Windekind.





De lessen wiskunde en taal werden in basisschool Windekind voor een dag lessen vol met beeld, muziek, drama en dans. Zelfs de juffen en meesters waren in hun pyjama naar school gekomen. De hele dag stond in het thema 'Slaap zacht, nacht'.





Tijdens de middagspeeltijd werden er creatieve spelletjes gespeeld. Alsof dat nog niet genoeg was, konden de leerlingen van Windekind aan het einde van de dag kijken naar een theatervoorstelling gemaakt door de hogeschoolstudenten. Ze konden zien hoe een meisje wel een hele speciale knuffelbeer bij zich had waar ze dolle avonturen mee beleefde in haar dromen. Plezier gegarandeerd! (MVBO)