Leerlingen uit de bol op Stressfactor 07 maart 2018

De leerlingen van het vijfde jaar Ondernemen & Marketing van het Kardinaal van Roey-instituut in Vorselaar organiseren op vrijdag 9 maart samen met Stressfactor een heus festival voor alle leerlingen van de school. Op die dag wordt de speelplaats omgevormd tot een echt festivalterrein en komen artiesten zoals Michael Schack, 5napback en Jebroer de hele boel op stelten zetten. Ook is er plaats voor talent van eigen bodem en randanimatie. "Het is goed om niet alleen te moeten leren, maar ook om leuke activiteiten te organiseren", luidt het in de school. (MVBO)