Leerlingen Kardinaal Van Roey-instituut schrijven meer dan 1.000 brieven voor mensenrechten Kristof Baelus

21 november 2018

09u37 0 Vorselaar Op Schrijf-ze-VRIJdag schreven alle personeelsleden en leerlingen van het Kardinaal Van Roey-instituut samen maar liefst 1.174 brieven voor mensenrechtenverdedigers Atena Daemi en Vitalina Koval.

Zoals elk jaar gaat deze actie uit van Amnesty International en nemen veel scholen hier aan deel. Naast het schrijven van brieven verzamelden de leerlingen van Leerlingen in Actie ook heel wat online handtekeningen. Ook verkochten zij verschillende gebakjes aan hun standje in de school. Dat leverde een mooi bedrag van 270 euro op in de strijd voor mensenrechten.