Leerlingen halen zwerfvuil op 17 maart 2018

In Vorselaar knapten de voorbije week meer dan 600 kinderen, begeleiders, volwassenen en jongeren de Vorselaarse straten op tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie. Woensdag was het in de voormiddag de beurt aan de leerlingen van het Kardinaal Van Roey-instituut en in de namiddag aan de studenten van de Thomas More Hogeschool.





De leerlingen wandelden door de straten en raapten elk vuiltje op dat ze konden vinden. "Het voorbije jaar startte Vorselaar met een systeem van vrijwilligers die het hele jaar door hun geadopteerde wijken opruimen, die noemen we de afvalmeters en -peters", luidt het bij burgemeester Lieven Janssens. "We willen ook hen bedanken voor hun enorme inzet."











(MVBO)