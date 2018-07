Leerlingen en oudercomité schenken Anna nieuwe fiets 05 juli 2018

Het oudercomité van basisschool De Knipoog uit Vorselaar heeft samen met de leerlingen van het vierde leerjaar een nieuwe fiets geschonken aan Anna Kokoszka, een meisje uit de klas. Tijdens een tweedaagse uitstap naar de Hoge Rielen in Tielen (Kasterlee) was de splinternieuwe fiets van het meisje gestolen. Het oudercomité besliste om geld in te zamelen om een nieuwe fiets voor Anna te kopen. De leerlingen van het vierde leerjaar verkochten onder meer ijsjes aan de andere schoolkinderen om geld in te zamelen. Op het einde van het schooljaar kreeg Anna haar nieuwe fiets overhandigd.





(JVN)