Leerlingen en leerkrachten Kardinaal Van Roey Instituut zamelen 550 euro in voor Kom Op Tegen Kanker Jurgen Geyselings

26 maart 2019

20u26 0

De leerlingen uit de derde graad van het Kardinaal Van Roey Instituut uit Vorselaar verzamelden samen met de leerkrachten maar liefst meer dan 50 kilogram ‘rosse eurocentjes’ op school. De zogenaamde Rospot-actie is een inzamelingsactie over gans Vlaanderen ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Op vele plaatsen in het land verschenen er de voorbije weken potten waarin iedereen zijn rosse centjes kon achterlaten. Ook zo in de school te Vorselaar, eerst stonden er verschillende rospotten opgesteld in de leraarskamer. En op dinsdag 26 maart verscheen er op de speelplaats een heuse wensput. De leerlingen konden hierheen wensbrieven, vergezeld van rosse centjes, gooien. Vele lachende gezichten, een leuk muziekje op de achtergrond en zeer veel rosse centjes verschenen op de speelplaats. Een leuke, aangename manier om met de school het goede doel een handje te helpen. In totaal verzamelden de leerkrachten en leerlingen niet minder dan 550 euro voor Kom Op Tegen Kanker.