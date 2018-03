Leegstaande hoeve brandt volledig uit 21 maart 2018

02u35 0 Vorselaar Een hevige brand woedde gisterenvoormiddag omstreeks 10 uur in een oude hoeve aan Sassenhout 56-58 in Vorselaar. Het pand stond leeg, maar volgens de gemeente zaten er mogelijk krakers in.

"We wisten dat er soms mensen van het project Urbex kwamen", zegt burgemeester Lieven Janssens. "Dat zijn mensen die oude gebouwen komen fotograferen, want het pand stond al 13 jaar leeg. De laatste tijd merkten buren dat daar ook 's nachts activiteit zou zijn geweest, dus we veronderstellen dat daar krakers waren. De brand is ook ontstaan door een externe oorzaak in de keuken, dus dat bewijst ook dat daar wel iemand geweest was." Jef Peelaerts van brandweerzone Herentals bevestigt dit. "De hevigste brand woedde in het deel van de keuken", zegt hij. "Van 10 uur tot 13 uur zijn wij bezig geweest met de brand te blussen, een andere ploeg is stand-by gebleven omdat er mogelijk kans was op een opflakkering."





Op de plaats van het pand waren al plannen om een verkaveling te starten. "Binnen onze stedenbouwkundige dienst waren al plannen voor een verkaveling. Nu het pand is verwoest, gaat dat dossier waarschijnlijk in een stroomversnelling gaan." Het huis is ernstig beschadigd, de roostering van de zolder is tevens ook geraakt dus een instorting is zeker mogelijk. (MVBO)