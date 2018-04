Langste dessertenbuffet verhuist 27 april 2018

Deze zondag vindt in Vorselaar het langste dessertenbuffet plaats maar de weersomstandigheden zitten niet mee en dus kan het evenement niet aan het kasteel doorgaan. Wel wordt het langste dessertenbuffet verplaatst naar het Kardinaal Van Roey-instituut, Mgr. Donchelei, nr. 7. "We boeten wat in aan charme door het niet aan het kasteel te laten plaatsvinden maar beter op een andere locatie dan het evenement te moeten annuleren", zegt de burgemeester. "Er zijn drie locaties voorzien waar telkens enkele honderden mensen genieten van de desserts. Dat is niet dezelfde charme als één lange tafel rondom het kasteel maar we kiezen voor het comfort van de deelnemers om toch droog (en zorgeloos) te kunnen genieten van al die lekkere desserten." Iedereen welkom dus zondag aan de school. (MVBO)