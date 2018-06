Kunstonderwijs breidt uit 15 juni 2018

02u39 0

De Vorselaarse jeugd krijgt vanaf 1 september extra kansen om kunstonderwijs te genieten in eigen dorp. De tekenschool, dat tot nu toe een plaatselijk initiatief van de cultuurraad en het bestuur was, wordt een officiële afdeling van de Academie voor Beeldende Kunst van Herentals. Het nieuwe Kinderatelier blijft wel gevestigd in gemeenteschool De Knipoog. Na het afronden van de 1ste en 2de graad ontvangen de leerlingen een erkend getuigschrift. Ouders ontvangen zo bovendien een fiscaal attest waarmee ze het inschrijvingsgeld kunnen inbrengen bij de belastingaangifte.





Vanaf september begint ook de Academie voor Muziek, Woord en Dans aan een nieuw verhaal. Na vele jaren in De Knipoog wordt het nieuwe gebouw 'Horizon' in het Kardinaal Van Roey-Instituut de thuisbasis. (WDH)