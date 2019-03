Koninklijke Harmonie Verbroedering Vorselaar eert Andrew Lloyd Webber gedurende het jaarconcert Jurgen Geyselings

14 maart 2019

16u46 0

Muziek brengen in harmonie, dat doen de muzikanten uit Vorselaar al sinds 1900. Bij de Koninklijke Harmonie Verbroedering Vorselaar en de Jeugd Harmonie Vorselaar gebeurt dat met een eigentijdse toets, onder deskundige leiding van dirigent Luc Verdonck. De dirigent zorgt ervoor dat de wekelijkse repetities en de concerten muzikaal in goede banen worden geleid.

Vorig jaar is wereldberoemd musical componist Andrew Lloyd Webber 70 jaar geworden en dat willen ze bij de Koninklijke Harmonie Verbroedering Vorselaar niet zomaar laten voorbijgaan. Ze zullen dit jaar de componist eren door het jaarconcert aan hem op te dragen. Zelfs diegenen die niet echt liefhebber zijn van het genre zullen zeker een aantal van zijn muziekstukken herkennen zoals “don’t cry for me Argentina” uit Evita en “Memory” uit Cats. De Harmonie uit Vorselaar is in ieder geval super enthousiast dat ze deze legendarische muziek voor een groot publiek mag brengen.

De concerten gaan door in de Polyvalente zaal De Dreef in Vorselaar op zaterdag 16 maart om 19u30 en op zondag 17 maart om 19u. Tickets zijn te verkrijgen via voorzitter Jef Moorkens, in café Den Tip en café Cardijn te Vorselaar of via info@harmonievorselaar.be.