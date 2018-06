Kleuters krijgen les in openlucht 15 juni 2018

Bij kleuterschool de Wervetuin werd er onlangs twee weken in openlucht les gegeven aan de kleuters van 3 en 4 jaar. Volgens kleuterjuf Paulien Sterckx was het een groot succes. "Ik kan andere leerkrachten enkel maar aanraden om hetzelfde te proberen. We trokken met de kleuters uit de klas en leerden buiten hoe je met weinig veel dingen kan doen. Het moet niet altijd binnen zijn, want kinderen spelen nu sowieso al veel binnen. We hebben buiten rond verschillende domeinen gewerkt: ruimtelijk inzicht, het beeldende, het wiskundige, taal... Qua muziek konden de kleuters ook veel meer experimenteren door buiten aan de slag te gaan omdat ze daar nieuwe dingen konden ontdekken."





(WDH)