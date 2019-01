Keti’s Chiro Vorselaar duiken ijskoude water van Kleine Nete in Kristof Baelus

21 januari 2019

15u56 0 Vorselaar De Keti’s van Chiro Vorselaar hebben een iets te late nieuwjaarsduik gedaan in de Kleine Nete. In totaal gingen vijf leden en hun leiding het ijskoude water van zes graden in. De opdracht gebeurde op een zeer veilige manier.

Er zat echter een addertje onder het gras, de vijf meisjes van Chiro Vorselaar gingen niet zomaar het water in. Door deze opdracht te volbrengen kon de groep hun potje spijzen voor het buitenlands kamp in Karts in Tsjechië.

“Het water was echt ijskoud, maar we kregen 20 euro per persoon die in het water ging”, zegt Marthe De Herdt. “Elke maand krijgen we een uitdaging waar we geld mee kunnen verdienen. Hoe meer centen we verzamelen, hoe meer leuke activiteiten we op kamp kunnen doen.”

Buiten hun maandelijkse opdrachten kregen de Keti’s ook een jaaropdracht. “We moeten in de krant komen”, lachen de meisjes. “Hiermee kunnen we 300 euro verdienen”. Opdracht volbracht dus.