Kersthappening in ‘Den Heikant’ Kristof Baelus

24 december 2018

08u57 0

Kom mee genieten van een hapje en een drankje tijdens een gezellige babbel in de tent naast het “kleurrijk kerstornament”. Ook dit jaar weer werkt de organisatie mee in het jaarthema “geuren en kleuren”. Je kan mee komen genieten op vrijdag 28 december, Heikant in Vorselaar.