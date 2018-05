Kapelletjesroute vernieuwd 24 mei 2018

Toerisme Vorselaar gaat op 27 mei de mei-traditie weer in ere herstellen met de inhuldiging van de nieuwe Kapelletjesroute. De wandeling trekt langs 19 kapelletjes en is helemaal opgefrist. Het vertrek is gepland om 10.30 uur aan de Schranshoeve. De wandeling duurt ongeveer tot 13 uur. De wandeling loopt grotendeels via de trage wegen. Al die trage wegen en kleine padjes worden volop geïnventariseerd. Ook dit jaar werden en worden nog heel wat padjes opgefrist of voorzien van infobordjes. Het Roodborstjespad (Vinkenlaan - Fazantenlaan) wordt in de week van 22 mei uitgebroken en opnieuw aangelegd. (VTT)