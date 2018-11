Jef Lemmens (86) voor de laatste keer achter de draaitafels Kristof Baelus

17u48 0 Vorselaar Jef Lemmens (82) heeft er vandaag zijn laatste dag als DJ opzitten. Al van in het begin speelde Jef op de Oldiesavond in De Sprankel in Vorselaar. Hier kreeg hij steeds alle aanwezigen op de dansvloer met de grootste hits.

Al van zijn 18 jaar speelt Jef accordeon en is hij intens bezig met muziek. Hierna begon hij een bandje waarmee hij zeer vaal te gast was op trouwfeesten, kermissen en dansavonden. De laatste 30 jaar schakelde Jef over naar het spelen met een discobar. Hij kan nu alleen aan het werk en hoeft geen boekingen te regelen waarbij hij rekening moet houden met andere bandleden. Dat maakt het steeds moeilijk omdat elk bandlid vrij moet zijn. In de jaren 80 deinde ook de populariteit van de plaatselijke bands even terug.

“Jef is een echt volksfiguur, iedereen in de streek kent hem. Er zijn zelfs mensen waar hij speelde tijdens hun huwelijk, later op hun feest toen ze hun 50ste huwelijksverjaardag vierden en nog wat jaren later tijdens hun 65ste huwelijksverjaardag.” zegt schoonbroer Paul Laeremans.

Jef zelf vind het jammer dat hij gaat stoppen maar ooit moet er een einde aan komen. Op zijn 86ste is het voor hem alvast goed geweest.