Inwoners Vorselaar branden kaarsjes voor Wereld Lichtjes Dag Kristof Baelus

04 december 2018

19u35 0 Vorselaar Elke tweede zondag van december wordt Wereld Lichtjes Dag gehouden. Op deze dag ontsteken mensen om 19 uur overal ter wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Het maakt daarbij niet uit hou oud je kind was of hoe ang het geleden is. Je kind blijft altijd in je hart. Op deze manier wordt de wereld letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben.

Gezien de weersomstandigheden zondag zal de ceremonie in Vorselaar niet kunnen doorgaan, de gemeente roept wel op om thuis een kaarsje te ontsteken omstreeks 19 uur.