Inschrijvingen zwemschool weer van start Kristof Baelus

07 december 2018

16u30 0 Vorselaar Vanaf dinsdag 11 december 2018 om 20.00 uur kan je inschrijven voor een nieuwe zwemlessenreeks in het zwembad van Beerse tijdens de maanden april, mei en juni 2019.

Watergewenning voor peuters en kleuters, zwemlessen, start tot swim en de recreatieve zwemclub. Het aanbod is groot. Het volledige programma van de zwemlessen vind je op www.uitinbeerse.be/sport of in speciale folder die je gratis kan krijgen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, in de bib of in de sporthal of onderaan kan terugvinden bij downloads. Inwoners van Vosselaar krijgen samen met de inwoners van Beerse voorrang bij de inschrijvingen en zij betalen ook een lager tarief.

Inschrijven kan via de webschop (www.uitinbeerse.be/zwembad) of via de balie van het sportcentrum.