In vijf jaar tijd meer dan dubbel zoveel studenten in verkorte lerarenopleiding Thomas More Kristof Baelus

30 januari 2019

16u57 0 Vorselaar De verkorte lerarenopleiding bij Thomas More in Vorselaar is een groot succes. In vijf jaar tijd zagen zij hun studentenaantal meer als verdubbelen.

Personen die in aanmerking komen voor de verkorte lerarenopleiding hebben vaak net een bachelor- of masteropleiding op zak of zijn al enkele jaren loondienst en hebben een diploma hoger onderwijs op zak maar willen toch iets betekenen in het onderwijs.

Tijdens de opleiding moet je enkel op woensdag en vrijdag naar school gaan. “Er is ook een intensieve stage die omdat ze korter is”, klinkt het. “Sommige mensen combineren het met één dag werken, maar eigenlijk is het aan te raden om je volledig vrij te kunnen maken tijdens de opleiding.”

Momenteel is het ook vrij eenvoudig om in het lager onderwijs aan de slag te gaan. “Er is een groot tekort aan leerkrachten en dat tekort zal in de toekomst enkel maar toenemen.”