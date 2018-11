Hartveilige gemeente leert reanimeren kristof Baelus

12 november 2018

De inwoners van Vorselaar kregen de kans om deel te nemen aan een cursus reanimeren en defibrilleren. Vorselaar is een Hartveilige gemeente, zo nemen ook elk jaar een aantal personeelsleden deel aan dergelijke cursus.

Het Rode Kruis zorgt voor een korte theoretische inleiding over hoe je een bewusteloos slachtoffer best kan benaderen en reanimeren, nadien kregen de cursisten enkele praktische oefeningen. De cursus was een groot succes, met 23 inschrijvingen was deze volzet. Doordat er steeds meer defibrillators in het straatbeeld verschijnen zijn er ook steeds meer mensen die deze op een correcte manier willen gebruiken. Vorselaar beschikt reeds over zes AED-toestellen die in geval van nood gebruikt kunnen worden. Deze toestellen bevinden zich onder andere aan de inkom van het gemeentehuis, Sporthal De Dreef en enkele scholen binnen de gemeente. Het is belangrijk dat de inwoners weten hoe ze op een correcte manier eerste hulp kunnen toedienen en hoe de defibrillator gebruikt moet worden.

Via een handige app, de ReaApp, kan je steeds het dichtsbijzijde AED-toestel vinden en krijg je handige tip wanneer u zelf een reanimatie zou opstarten.