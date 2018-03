Harmonie geeft jaarlijks concert 15 maart 2018

In zaal Den Dreef, Oostakker 1 in Vorselaar; brengt de plaatselijke harmonie op zaterdag 17 om 19.30 uur en zondag 18 maart om 19 uur zijn jaarlijks concert. Nieuw is dat de jeugdafdeling zijn steentje zal bijdragen. Het concert van de volwassen muzikanten brengt een hulde aan de Vorselaarse Oudstrijders van de Eerste Wereldoorlog. Naast de spektakel-musical '14-'18 en In Flanders Field, staan er eveneens moderne popsongs op het programma. Het geheel staat onder leiding van dirigent Luc Verdonck. Kaarten kosten 9 euro aan de kassa en 7 euro in voorverkoop. Kaarten zijn te verkrijgen in café Den Engel en Cardijn. (TJH)