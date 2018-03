Gezinnen planten samen nieuwe geboorteboom 13 maart 2018

Enkele tientallen gezinnen hebben onlangs samen een nieuwe geboorteboom gepland in het geboortebos van Vorselaar op de hoek van de Fazantenlaan en de Vinkenlaan. Dat is een jaarlijkse traditie geworden. "In 2017 werden er 65 kindjes geboren", zegt burgemeester Lieven Janssens. "Die planten allemaal samen één boom. De ouders krijgen dan ook een klein exemplaartje van dezelfde soort mee naar huis, die ze dan thuis ergens kunnen planten. Het is ondertussen een leuke plaats geworden waar dikwijls nog mensen komen wandelen om eens te kijken hoe de bomen groeien."





(VTT)