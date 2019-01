Gemeenteraadsleden en schepenen leggen eed af Kristof Baelus

08 januari 2019

19u24 1 Vorselaar In Vorselaar legden alle schepenen en gemeenteraadsleden hun eed af. Lieven Janssen (ACTIEV) legde de eed als burgemeester reeds af bij gouverneur Cathy Berx.

In Vorselaar zal de gemeenteraad de komende zes jaar bestaan uit een coalitie tussen ACTIEV en CD&V. ACTIEV behaalde een meerderheid van vijftien zitjes in de gemeenteraad, voor CD&V waren dat er vier. Alle gemeenteraadsleden legden de eed af bij aftreden gemeenteraadsvoorzitter Eddy Steijnen (ACTIEV). De schepenen voor de komende zes jaar legden hun eed af bij burgemeester Lieven Janssen (ACTIEV).

Nele Wuys (ACTIEV) mag als jongste gemeenteraadslid samen met Guy Peeters (ACTIEV) in de politieraad zetelen. Sinds 2019 is Paul Laeremans (ACTIEV) voorzitter van de gemeente en OCMW-raad. Zowel de gemeenteraad als de OCM-raad zal uit dezelfde personen bestaan. Dit kadert in het integratiebeleid van gemeente en OCMW.

