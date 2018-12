Gemeente steunt De Warmste Week van Vorselaar Kristof Baelus

12 december 2018

13u43 0 Vorselaar Vorselaar staat bekend voor haar solidariteitsacties. Zo werd Vorselaar al eens winnaar van de ‘Meneer Konijn’-actie van Q-Music.

Ook was er 3 jaar geleden de passage van de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker. Ook daar won Vorselaar een prijs, namelijk die van langste erehaag, tegen 3 gemeentes met heel wat meer inwoners.

Ook in 2018 willen we graag onze verenigingen extra ondersteunen die een activiteit plannen in kader van de Warmste Week van Studio Brussel. De gemeente gaat voluit voor de Warmste Week van Vorselaar.