Gemeente neemt al voor 20ste keer deel aan plantjesverkoop 17 juli 2018

Sinds 1999 neemt de gemeente Vorselaar deel aan de plantjesverkoop ten voordele van Kom op tegen Kanker (KOTK). Het eerste jaar werden er 300 plantjes verkocht in de strijd tegen de vreselijke ziekte. Dit jaar neemt Vorselaar voor de 20ste keer deel. Dat is de nationale directie van KOTK niet ontgaan. De vrijwilligers werden door het gemeentebestuur ontvangen op het gemeentehuis, in aanwezigheid van regioverantwoordelijke Hilde Neven. De verenigingen Femma, Omni-Sport en Familie Baeyens waren er bij vanaf het eerste uur. "De voorbije tien jaar werden er telkens minstens 1.000 plantjes verkocht. Een snelle berekening leert ons dat de verkoop in 20 jaar ongeveer 100.000 euro heeft opgebracht", klinkt het bij de gemeente. In Vorselaar verkoopt men nog steeds van deur tot deur.





(WDH)