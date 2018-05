Gemeente huldigt Herman Vanspringel OUD-WIELRENNER WERD EXACT 50 JAAR GELEDEN 2DE IN TOUR DE FRANCE MARLIES VAN BAEL

04 mei 2018

02u30 0 Vorselaar Alle ogen waren gisteren gericht op Herman Vanspringel (74). De oud-wielrenner werd in het gemeentehuis van Vorselaar gevierd tijdens de voorstelling van de 31ste editie van de koerswedstrijd Herman Vanspringel Diamond. Het is dit jaar exact een halve eeuw geleden dat hij tweede werd in de Tour de France.

Kinderen deden hun duit in het zakje tijdens de huldiging en vierden de oud-wielrenner door in het dorp verschillende fietsen in een felle kleur te kleuren. Ook Jan Bakelants kwam een kijkje nemen op de persvoorstelling. Opvallend want de renner kwam zwaar ten val in de Ronde van Lombardije in oktober vorig jaar. Hij liep daarbij zeven gebroken ribben en vier gebroken ruggenwervels op. Hij wou koste wat het kost erbij zijn om een van zijn grote voorbeelden van vroeger te eren. Ook van de partij: Ward Sels, Willy in 't Ven en André Poppe. De oud-ploegmaats van Vanspringel in de Tour van '68 waren erbij om samen de Herman Vanspringel Diamond te mogen voorstellen.





Frisse pint

Vanspringel werd tweede in die Tour, toen de Nederlander Jan Janssens hem op het laatste moment nog de gele trui afsnoepte. "Ik denk daar zelf niet heel veel aan, maar het zijn de journalisten en de mensen rondom mij die me er vaak nog over aanspreken. Uiteraard blijf ik dat jammer vinden." Herman wordt dit jaar 75 jaar maar kruipt nog vaak op de fiets. "De huldiging is heel leuk maar 75 jaar is de leeftijd waarop ik denk 'Tiens, ik ben precies wel een oude man aan het worden'", lacht hij. "Maar ik fiets nog vaak samen met Ward Sels en Willy in 't Ven want wij wonen niet zo ver van elkaar. Dat is plezant want dan kunnen we veel babbelen en natuurlijk ook genieten van een frisse pint aan het einde van de rit. Dat konden we vroeger niet. Ik kijk ook met enorm veel plezier terug op mijn carrière, de mensen kennen me en hebben je graag door de prestaties en dat is altijd plezierig om daarmee om te gaan."





De Herman Vanspringel Diamond , een topkoers voor jongeren, telt 80,1 kilometer en start op zondag 13 mei in Duffel. De renners komen om 17.05 uur over de eindmeet in de Riemenstraat in Vorselaar. "Vorselaar is altijd een wielerdorp geweest, dat bindt ons", zegt burgemeester Lieven Janssens. "De Herman Vanspringel Diamond is een topcompetitie waar veel jongeren naar uit kijken en we zijn ook vereerd dat we de naam van Herman mogen gebruiken in onze wedstrijd. Vele grote renners als Tom Boonen, Jurgen Roelandts en Jurgen Van den Broeck hebben deze koers al gewonnen."