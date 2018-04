Geen wereldrecord, wel volksfeest REGENWEER SPEELT 'LANGSTE DESSERTENBUFFET' PARTEN WOUTER DEMUYNCK

30 april 2018

02u36 0 Vorselaar Het langste dessertenbuffet om de 900ste verjaardag van de gemeente te vieren heeft geen wereldrecord opgeleverd. Door het slechte weer moest het evenement verhuizen naar het Kardinaal Van Roey-instituut, waar geen plaats is om zo'n 420 meter aan tafels op elkaar te laten aansluiten. De 1.210 deelnemers lieten dat echter niet aan hun hart komen en smulden erop los.

De gemeente was in 2017 al 900 jaar oud, maar burgemeester Lieven Janssens (Actiev) miste nog een feestelijk evenement. Daarom kwam hij op het idee om het langste dessertenbuffet ter wereld te organiseren. Initieel was het de bedoeling om één lange tafel aan het kasteel te plaatsen, maar de weersomstandigheden lieten dat niet toe. Eerder deze week besliste Janssens om het evenement te laten plaatsvinden aan het Kardinaal Van Roey-instituut, waar men op drie locaties - twee zalen binnen en buiten onder een tent - kon eten. "We hebben gekozen voor het comfort van de deelnemers om toch droog te kunnen genieten van de desserten", vertelt Janssens. "Het is wel even hectisch geweest - alles moest opeens anders georganiseerd worden. Het materiaal kwam bijvoorbeeld van 58 locaties. Ik heb één nacht volledig doorgewerkt en ook nog enkele korte nachten beleefd. Met 420 meter aan tafels hadden we het record zeker verbroken, maar helaas konden we ze niet allemaal achter elkaar plaatsen. Toch is het een schitterend evenement geweest, de mensen zijn enthousiast. Ik zou alle initiatiefnemers dan ook nog eens heel hard willen bedanken."





'Verrassend zoet'

Voor één dag luidde de slogan van Vorselaar niet 'Verrassend natuurlijk' maar 'Verrassend zoet'. Met ongeveer 6.700 porties desserten hadden de deelnemers keuze te over. Er waren onder meer 900 profiterols, eclairs, aardbeien en peperkoeken, 720 macarons, 400 cupcakes, 200 fruittaartjes en mini-koffiekoeken, 54 bakplaten met biscuit, 200 panna cotta's en speculaasmousses, 900 potjes rijstpap, chocomousse en tiramisu, een Averbode-koek van twee meter, hoge croquembouches en nog zoveel meer. Met het 2290-bier 'Vorselazarus' en de 2290-koffie 'Cross Roast' waren er ook heel wat Vorselaarse linken.





In totaal schreven 1.210 deelnemers zich in. Linda De Beuckelaer kwam samen met haar kleinkinderen Mats (2), Julie (7) en Lore (10) smullen van het dessertenbuffet. "Het is echt prachtig georganiseerd. Dat is typisch Vorselaar, er wordt altijd werk van gemaakt. We hebben veel gegeten: fruitsalade, profiterols, appelcake, blauwebessencake, pannenkoeken en plattekaasmousse", lacht Linda. "Er was ook veel animatie, dus de kinderen hebben zich zeker niet verveeld. Hopelijk wordt dit nog eens georganiseerd, dan doen we zeker nog eens mee. En een wereldrecord op naam van Vorselaar, dat zou toch mooi zijn."