Fikse cheque voor tehuis De Troon 17 maart 2018

De gemeente Vorselaar organiseert elk jaar verschillende veldritten en hoopt met deze evenementen steeds een goed doel steunen. Gewezen veldrijder Geert Wellens is organisator van deze veldritten en bedankte eerder nog alle vrijwilligers die steeds klaar staan. Net als vorig jaar was het geld bestemd voor het gezinsvervangend tehuis De Troon in Vorselaar. "We zijn aan het sparen voor de aankoop van een elektrische rolstoelfiets", zegt Peggy, bewoonster van Den Troon. "Een rolstoelfiets is een fiets waarop je een rolstoel kan plaatsen. We hebben een exemplaar zonder elektromotor, maar die vraagt veel inspanningen van de fietser." De bewoners mochten 1.500 euro in ontvangst nemen.





(MVBO)