Familiar Faces speelt spetterend debuutoptreden Kristof Baelus

10 december 2018

12u42 0 Vorselaar Familiar Faces heeft afgelopen weekend haar debuutoptreden gegeven tijdens Edma on Stage in zaal Edma. De groep, bestaande uit vier jonge muzikanten, bracht enkele bijzonder gesmaakte nummers.

Na een half jaar repeteren in de repetitieruimten van het Depot in Leuven stond Familiar Faces voor het eerst op het podium voor publiek. De groep verzorgde het voorprogramma van reCOVERed en Synchronicity op de eerste editie van Edma on Stage. Familiar Faces kon zich als jonge band alvast knap staande houden tussen als het ervaren geweld.

“We kregen zeer veel goede commentaren, het is leuk dat mensen onze eigen geschreven nummers weten te appreciëren”, zegt zangeres Lien Van den Bergh. De groep heeft volgens ingewijden een zekere ‘Hooverphonic-achtige toets’.

Je kan de nieuwtjes van Familiar Faces volgen via hun Facebookpagina of Instagram account.