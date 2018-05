Fakkel Levensloop komt aan op Markt 23 mei 2018

De gemeente Vorselaar was gisteren weer even het middelpunt van Levensloop 2018. Enkele lopers uit de gemeente die recent zelf of van heel dichtbij met kanker te maken hebben gehad, zijn met de levensloopfakkel tot aan het gemeentehuis gelopen. Het Marktplein werd er voor de gelegenheid helemaal verkeersvrij voor gemaakt. De klassen van de basisschool stonden klaar met kroontjes en vlaggetjes om hen een warm hart toe te dragen en hen aan te moedigen. "Vorselaar blijft inzetten op de strijd tegen kanker", zegt burgemeester Lieven Janssens. "Vorselaar is uitgekozen om de Levensloop-actie in 2020 te organiseren. Dan zullen weer tientallen verenigingen en honderden vrijwilligers mee op de kar springen om de solidariteit van Vorselaar te tonen." (VTT)





