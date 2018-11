Extra patrouilles na inbrakenreeks in Vorselaar JVN

16u11

De politie Neteland gaat de komende dagen en nachten extra patrouilleren in Vorselaar. De beslissing komt er na de recente inbrakengolf in het dorp.

Nadat in Vorselaar woensdagavond al vijf inbraken werden gepleegd, waren er vrijdagavond opnieuw dieven op pad in het dorp. In de Kuiperstraat werden een fiets, een tv-toestel, een koffiemachine en een horloge uit een woning gestolen. Ook in de Bergstraat en de Tulpenlaan waren inbrekers actief, maar hier bleef het enkel bij inbraakpogingen. “Het onderzoek naar de inbraken loopt”, klinkt het bij de politie. “Via de buurtinformatienetwerken (BIN’s) zijn er een aantal tips binnen gelopen van verdachte voertuigen. Die worden via de ANPR-camera’s in de gaten gehouden. De politie gaat ook meer patrouilleren en we roepen burgers ook op om elke verdachte handeling meteen te melden.” Bij de inbraak in de Kuiperstraat werden twee verdachte mannen met grijze trui en rugzak in de buurt gesignaleerd.