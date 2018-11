Dieven op heterdaad betrapt bij vijfde woninginbraak op rij Jef Van Nooten

22 november 2018

12u26 0 Vorselaar Dieven hebben woensdag in de vooravond ingebroken op minstens vier plaatsen in Vorselaar. De daders stichtten telkens wanorde in de woning. Ze maakten vooral geld en juwelen buit.

De lokale politie Neteland kreeg woensdagavond vier meldingen van woninginbraken in Vorselaar. De inbrekers sloegen hun slag in de Van Rotselaarlaan, de Kievitlaan, de Fazantenlaan en de Della Faillelaan. De dieven drongen de woningen telkens binnen door een raam of een deur aan de achterkant van het huis te forceren. Bijna overal werd wanorde gesticht namen de dieven geld en juwelen mee. De inbrekers probeerde nog een vijfde woningen binnen te dringen, maar werden daarbij betrapt. “Op een vijfde adres, eveneens in de Della Faillelaan, waren de bewoners thuis. Zij hebben rond 20.45 uur de inbrekers betrapt nog voor ze de woning konden betreden”, verduidelijkt politiecommissaris Dirk Van Peer. “Het ging om twee of drie personen van vreemde origine die meteen de benen hebben genomen. De buurtinformatienetwerken werden opgestart en er is ook nog een speurhond ter plaatse gekomen, maar de verdachten zijn niet meer gevonden.”