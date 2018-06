Code oranje in hele gemeente 29 juni 2018

In Vorselaar geldt tot nader order code oranje over het hele grondgebied en in het bijzonder in de natuurgebieden Schupleer, Lovenhoek en de Dreef. Code oranje is het op één na hoogste niveau van brandgevaar in natuurgebieden. "We vragen onze inwoners ook om spaarzaam om te gaan met drinkwater", zegt burgemeester Lieven Janssens. "De gebieden blijven gewoon toegankelijk, maar bezoekers worden opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, kinderen niet alleen te laten en zeker geen risico's te nemen door bijvoorbeeld een vuurtje aan te steken of een sigaret te roken." (VTT)