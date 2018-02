CO-intoxicatie 19 februari 2018

Een moeder en haar twee kinderen zijn vrijdagavond overgebracht naar het UZA in Edegem nadat ze in hun woning in de Lepelstraat in Vorselaar onwel waren geworden. De brandweer kwam ter plaatse en uit metingen bleek dat er verhoogde CO-waarden waren. Vermoedelijk waren die afkomstig van een slechtwerkende boiler. (VTT)