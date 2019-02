CD&V Vorselaar gaat voor jonge voorzitster Sofie Theunissen Kristof Baelus

12 februari 2019

18u58 0 Vorselaar Na de verkiezingen van oktober gaat CD&V Vorselaar voor een nieuwe, frisse wind. Sofie Theunissen (33) werd verkozen tot nieuwe CD&V voorzitster.

Sofie was al snel geïnteresseerd in politiek en bovendien gecharmeerd door de slogan ‘Meer dan één partij’. De jonge voorzitster is ervan overtuigd dat CD&V zijn burgerstem kan laten gelden binnen de gemeenteraad.

“Onze belofte voor de mensen van Vorselaar is dat we de komende jaren waakzaam zullen zijn over het gevoerde beleid. Tegelijk zullen we ook constructief meedenken over wat het beste is voor onze gemeente’, zegt Theunissen. “De ideeën moeten niet allemaal van onszelf komen, we zullen volop inzetten op inspraak. Bij nieuwe projecten in Vorselaar is het belangrijk dat inwoners hun stem mogen laten horen.”